ASTM paga dazio con un downgrade

ASTM

(Teleborsa) - Aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 2,58%.A pesare sulle azioni è il downgrade deciso da Kepler Cheuvreux che ha portato la raccomandazione a "Hold" dalla precedente "Buy".La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 23,67 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 23,19. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24,15.