L'indice delle società High Tech italiane in rialzo (+0,85%), seduta effervescente per Fullsix

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

Indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

Fullsix

Exprivia

Esprinet

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha aperto a 53.762,7 con una performance positiva dello 0,85%. l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 509, dopo aver avviato la seduta a 509.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,09%.Tra ledi Piazza Affari, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,78%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,61%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,09%.