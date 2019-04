La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,27%, a 26.258,42 punti, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per lo, che termina la giornata a 2.867,19 punti. Buona la prestazione del(+1,35%), come l'S&P 100 (1,1%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,42%),(+2,07%) e(+1,50%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,71%.Tra i(+3,51%),(+3,36%),(+3,34%) e(+2,65%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,77%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,66%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,63%.Altra i, si posizionano(+8,39%),(+6,79%),(+6,04%) e(+5,46%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,36%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,65%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,28%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,14%.