Lavazza annuncia utili e ricavi in forte crescita

(Teleborsa) -. La big italiana del caffè ha chiuso l'esercizio 2018 con un utile netto in crescita del 12,9% a 87,9 milioni di euro, che si confronta con i 77,9 milioni del 2017.rispetto agli 1,71 miliardi dell’anno precedente, sia per effetto della crescita del perimetro di consolidamento sia per effetto della crescita organica in Italia, Francia, Nord America, Europa dell’Est e UK. In, che rappresenta circa iltotali, Lavazza ha mantenuto la propriin tutti i canali.L’è pari a 197,3 milioni, in aumento del 6,2% rispetto al 2017, con un EBITDA margin pari al 10,6%. L’EBITDA Adjusted è pari a 206,5 milioni (+9%), prima dei costi one off relativi alle acquisizioni. Il(EBIT) è pari a 110,7 milioni, in aumento del 2%., ha confermato l'Amministratore Delegato, spiegando che c'è stata una forte espansione sia in Italia che all'estero. "Sono proseguiti gli investimenti sull- ha aggiunto - e, grazie alle acquisizioni nel settore delladell’australiana Blue Pod e deldi Mars, abbiamo ulteriormentedel caffè".Laevidenzia è pari a 15 milioni rispetto ai 503,0 milioni del 2017, per effetto delle acquisizioni realizzate nel corso del 2018 e della significativa generazione di cassa.facendo leva sia sul'’integrazione delle realtà acquisite sia sulla crescita organica del Gruppo", ha affermato fiducioso il numero uno del gruppo.