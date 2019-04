Prysmian presenta a SubOptic 2019 il nuovo sistema in cavo ottico Minisub

Prysmian

(Teleborsa) -punta a crescere nel settore dei cavi in fibra ottica sottomarina con una nuova strategia "one-stop-shop" per l’esecuzione di progetti chiavi in mano.L’occasione per fare il punto sulle nuove strategie di Prysmian nel settore è l’evento SubOptic 2019, che vedrà la partecipazione di NSW, la divisione sottomarina del Gruppo, acquisita in seguito all’integrazione con General Cable. NSW presenterà la propria gamma di prodotti e servizi all’avanguardia per il settore dei cavi sottomarini per le telecomunicazioni.La fiera si terrà a New Orleans (USA) dall'8 all'11 aprile.con ripetitore, robusto e compatto, dalle caratteristiche uniche: 32 fibre altamente performanti (ITU-T G.654.D), basso valore di resistenza elettrica del conduttore (0.6 ?/km), capacità di installazione in acque profonde fino a 8.000 m e una straordinaria tensione di esercizio (15 kV in corrente continua).