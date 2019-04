SisalPay, rilevato il 30% della piattaforma MyCicero

(Teleborsa) -la piattaforma digitale leader in Italia nel mobility e parking ticketing.L'azienda dei servizi di pagamento del Gruppo Sisal, per concludere l'operazione, ha effettuato un iL'intesa tra le due parti stabilisce la cessione di quote del capitale sociale di myCicero da parte dell'attuale azionista unico Pluservice Srl a favore di SisalPay, nonché un aumento di capitale riservato a SisalPay tale da consentirle il raggiungimento di unaQuesta operazione rispecchia laTra i due operatori già esiste una collaborazione grazie alla quale è possibile ricaricare il credito dell'App myCicero attraverso i punti vendita SisalPay.in myCicero conferma l'interesse di SisalPay di, attraverso l'ingresso nel capitale di una delle digital company leader in Italia nel settore del mobility ticketing", spiega Francesco Maldari, Responsabile Payments and Services del Gruppo Sisal. "SisalPay, che da sempre semplifica i pagamenti di tutti i giorni degli italiani, con oltre 40 mila punti di vendita connessi online e i propri canali digitali individua così nella mobilità un nuovo fronte ad alto potenziale su cui investire in ottica di crescita e diversificazione della propria offerta".Giorgio Fanesi, Presidente e Amministratore Delegato di Pluservice e di myCicero ha commentato l'accordo affermando che "oggi, grazie alle sinergie industriali con SisalPa, myCicero vuole realizzare il più diffuso e potente sistema di vendita multicanale, non solo digitale ma anche fisico, per tutti i servizi di mobilità, e ben presto anche di entertainment".