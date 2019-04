Vimi Fasteners prosegue il piano di buy-back

Vimi Fasteners

(Teleborsa) -ha, in data 25, 26 marzo e 1 aprile 2019, n.pari allo 0,011% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,3125 euro, per un controvalore complessivo di 3.468,75 euro.A seguito degli acquisti comunicati il 1 aprile, la società che opera nel settore della meccanica di alta precisione ha in portafoglio 6.000 azioni proprie pari allo 0,045% del capitale sociale ad un prezzo medio di carico pari a 2,3318 euro.Sul listino milanese affondacon i prezzi allineati a 2,28 euro, per una discesa del 3,39%.