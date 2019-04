Borsa americana in moderato rialzo in avvio

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

materiali

finanziario

informatica

utilities

beni di consumo per l'ufficio

Intel

Goldman Sachs

Dowdupont

United Health

Coca Cola

Procter & Gamble

Advanced Micro Devices

Micron Technology

Western Digital

Applied Materials

Walgreens Boots Alliance

Xcel Energy

Mylan

Incyte

(Teleborsa) - Il mercato americanonegli States e, fiducioso per una conclusione positiva degli accordi commerciali USA- Cina , apre leggermente sopra la parità.Stabile Wall Street in apertura con ilche si ferma a 26.228,81 punti, mentre loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.877,63 punti. In moderato rialzo il(+0,51%), come l'S&P 100 (0,3%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,97%),(+0,67%) e(+0,63%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,78%) e(-0,55%).Tra i(+1,51%),(+1,04%),(+1,02%) e(+0,91%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,90%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+6,82%),(+4,80%),(+3,91%) e(+2,93%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,16%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,95%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,92%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,89%.