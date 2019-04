Conte, aprirà il Sustainable Economy Forum a San Patrignano

(Teleborsa) - Apre domanil'evento internazionale promosso da Confindustria e da San Patrignano che vedrà, nelle due giorni dedicate, sviluppare in lungo e in largo il tema della sostenibilità. Con un focus specifico sul continente africano, giovedì 4 e venerdì 5, la località riminese vedrà l'affluenza di più di sessanta relatori venuti da tutto il mondo con l'obiettivo, oltre a quello di trovare soluzioni alle problematiche sull'argomento, di confrontarsi e condividere esperienze sugli aspetti della sostenibilità e responsabilità nei tempi attuali., dopo i saluti del Presidente di Confindustriae dico-fondatrice della Fondazione San Patrignano, e dopo l'intervento del presidente del Consiglio dei ministrii lavori apriranno con il keynote speech di Sir Ronald Cohen, filantropo internazionale e pioniere degli investimenti ad impatto sociale oltre che presidente del Global Steering Group for Impact Investment. A seguire,Fra i relatori più accreditati Mario Baccini, presidente dell'Ente nazionale del microcredito, Antonella Baldino, direttore della Cassa per la cooperazione internazionale allo sviluppo di Cassa depositi e prestiti, Monica Simeone, direttrice e responsabile migrazioni comitato di Milano della Croce Rossa Italiana,Arancha Gonzalez, direttore esecutivo di International Trade Centre, Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria e Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria.Al Forum il 4 aprile presenti anche Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, che parlera' di cittadinanza sostenibile, e Andrea Gnassi, sindaco di Rimini.