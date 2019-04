Debole il comparto alimentare a Piazza Affari (-0,56%)

indice del settore alimentare italiano

(Teleborsa) - Movimento fiacco per l', che avvia la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con ilIlha iniziato a trattare a quota 98.901, con una flessione dello 0,56% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si porta a 594, dopo aver aperto a 597.Tra ledi Piazza Affari del comparto alimentare, lieve ribasso per, che presenta una flessione dello 0,52%.Tra le azioni del, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,31% sui valori precedenti.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,06%.