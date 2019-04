Istat, in arrivo nuove stime sui conti pubblici

(Teleborsa) -. Secondo quanto chiarito dall'istituto le modifiche avranno unin termini di stima del deficit e contenuto, per quanto al rialzo, per quel che riguarda il debito pubblico.Le revisioni hanno comunque: dai 37.605 milioni di euro della precedente stima a 37.543 milioni di quella attuale,contro il 2,4% del 2017.I dati trimestrali diffusi oggi dall'Istat corrispondono alla nuova versione del conto annuale della p.a. definito in occasione della trasmissione a Eurostat del 29 marzo, momento di inizio del processo di notifica. Rispetto allo scorso primo marzo, si sono avutedovute a nuove informazioni arrivate dopo la chiusura delle prime stime.Il dato non è ancora definito, come chiarito dall'Istat. Nel nuovo conto per il 2017 e il 2018 , "che recepirà cambiamenti del perimetro del settore delle Amministrazioni Pubbliche definiti con Eurostat", saranno incluse nel perimetro delle amministrazioni pubbliche Rete ferroviaria Italiana, Ferrovie Nord, Invitalia; Cassa del Trentino, Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia, Finanziaria regionale abruzzese, Finpiemonte, Finanziaria regionale Valle d'Aosta, Acquirente Unico, Ricerca sul sistema energeticoIstat ha ricordato che: il saldo primario (cioè l'indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato positivo, con un'incidenza sul PIL dell’1,7% (1,9% nel quarto trimestre del 2017).