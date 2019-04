Eni, CdA approva proposta buyback e potenziale emissione bond per 2 miliardi dollari

Eni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazioneha approvato unadi uno o più prestiti obbligazionari, da collocare presso, per un ammontare complessivo non superiore astatunitensi, da emettersi in una o più tranches entro il 31 Dicembre 2020.I prestiti obbligazionari, se emessi, perseguiranno l’obiettivo di, di ampliare la base degli investitori e proseguire l’attività didella composizione valutaria del portafoglio obbligazionario.Il CdA ha anche ha deliberato di sottoporre all’Assemblea ordinaria degli azionisti del 14 maggio 2019per un periodo di 18 mesi dalla data dell’Assemblea. Tale proposta ha ad oggetto l’acquisto di un massimo dii proprie, pari a circa, per un potenzialedi euro.Nell’ambito del Piano Strategico 2019-2022 di Eni, presentato alla comunità finanziaria in data 15 marzo 2019, è previsto l’avvio di un programma di buyback quadriennale per un ammontare iniziale di 400 milioni di euro nel 2019 e, per il periodo 2020-2022, assumendo un leverage stabilmente inferiore al 20%, un ammontare annuo di 400 milioni di euro in scenario di Brent a 60-65 dollari o di 800 milioni di euro con un prezzo del Brent superiore a 65 dollari al barile.Gli acquisti di azioni proprie saranno, dunque, finalizzati ad offrire alla Societàper riconoscere ai propri azionistirispetto alla distribuzione di dividendi, coerentemente con l’impegno di Eni per una politica di remunerazione progressiva legata alla crescita degli utili e in linea con le politiche adottate dalle maggiori società petrolifere.