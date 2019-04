Livorno punta sul modello smart city ENEA per risparmio energetico e taglio emissioni

(Teleborsa) -. Lampioni a led intelligenti, semafori telecontrollati, sensori e telecamere per la gestione del traffico e della sosta dei veicoli, ma anche per il monitoraggio ambientale, sono alcune delle tecnologie messe in campo danelQueste attività rientrano nell'ambito del progetto ES-PA - Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione, coordinato dall'ENEA,"Insieme all'amministrazione comunale stiamo predisponendo soluzioni che, oltre ai benefici economici e ambientali, avranno un impatto positivo anche sulla vita dei cittadini", evidenzia, responsabile del laboratorio ENEA “Smart Cities and Communities. "Oltre che nelle strade, i sistemi illuminanti ad altissima efficienza con regolazione del flusso luminoso saranno installati anche nei parchi e nei monumenti", aggiunge Pizzuti.Il piano di trasformazione di Livorno in chiave smart prevede anche torrette di ricarica elettrica e per il pronto soccorso, sensori per il controllo dell’allagamento di sottopassi, la riqualificazione delle linee elettriche, sistemi di video sorveglianza wi-fi urbano e fibra ottica, il tutto coordinato da una piattaforma urbana che raccoglie e redistribuisce i dati secondo principi di interoperabilità definiti da ENEA. Questo primo modello di smart city su scala urbana prevede inoltre lo sviluppo e l'applicazione di strumenti e procedure standard per ottimizzare l'utilizzo delle soluzioni presenti sul mercato.