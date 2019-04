Ocse, Di Maio: "Stime non tengono conto del Dl crescita e sblocca cantieri"

(Teleborsa) - "a settembre del 2018 ci chiedeva diora che bisogna cancellarenon tenendo conto che era impegno preso con gli italiani. Inoltre credo sbagliato chiedere di abrogare misura che sta avendoLo ha detto ile Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico,nel corso del Question Time al Senato durante il quale ha affrontato più temi all'attenzione del Governo. Il chiaro riferimento del Leader pentastellato è al Report diffuso pochi giorni fa dall'Ocse che di fatto sollevava più di qualchdell'esecutivo,ha aggiunto,Nella giornata in cui è attesoaldalprogrammato per oggi,fa professione di ottimismo in ottica futuro e parla didell'economia italiana: "In questo momento in cui l'Europa sta risentendo di questo momento di crisi, questo provvedimento insieme a quello per sbloccare i cantieri, mettono mano a una sRispedisce anche al mittente le accuse al Governo:ha aggiunto il Ministro "e questo dimostra che è impossibile che da quando siamo entrati al Ministero abbiamo cerato un problema di crescita economica a questo Paese. Noi stiamo varando unper affrontare il momento di congiuntura economica difficile a causa dellaper questo abbiamo firmato un accordo di cooperazione economica con la Cina".- Altro tema caldo che tiene banco in questi giorni è la Flat Tax, cavallo di battaglia da sempre del collega di Governo."Posso rassicurare che il tema della Flat tax è all'interno del contratto diconferma Di Maio. "Siamo al Governo da circa 9 mesi - ha aggiunto - e ci- Prossimo appuntamento quello col, il Documento di Economia e Finanza dove "porteremo le misure a sostegno delle famiglie che servono a mettere in, ovvero ad aiutare le giovani coppie che fanno figli, ma anche quelle meno giovani", ha concluso.