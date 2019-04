Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -che sconta, nella seduta di oggi, le opinioni confuse e contrastanti degli investitori. Da un lato, frenano le contrattazioni l'incertezza sulla crescita economica mondiale e il ritardo dell'accordo commerciale tra Cina e Usa, che suggerirebbero una posizione prudente e attendista, dall'altro, i dati positivi sulla disoccupazione e sulla richiesta di sussidi stimolano gli acquisti.Con questi presupposti, Wall Street suona la campanella di apertura con ilsostanzialmente stabile su 26.227,65 punti. Sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per lo, che rimane a 2.874,41 punti così come, senza direzione sono il(+0,07%) e l'S&P 100 (0,0%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settoreTra i(+0,70%),(+0,70%),(+0,59%) e(+0,52%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,75%.(+2,20%),(+1,00%),(+0,92%) e(+0,80%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,80%.Ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Sensibili perdite per, in calo del 2,67%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,19%.