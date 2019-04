Wall Street chiude poco mossa

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

informatica

beni di consumo secondari

energia

beni di consumo per l'ufficio

Dowdupont

Home Depot

Intel

Goldman Sachs

Boeing

Chevron

Coca Cola

Caterpillar

Advanced Micro Devices

Liberty Global

Liberty Global

Lam Research

Incyte

Mylan

Regeneron Pharmaceuticals

Monster Beverage

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 26.218,13 punti, mentre, al contrario, loprocede a piccoli passi, avanzando a 2.873,4 punti. In frazionale progresso il(+0,6%); pressoché invariato lo(+0,16%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,33%),(+0,83%) e(+0,71%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,96%) e(-0,63%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,33%),(+2,21%),(+2,06%) e(+1,75%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,49%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,86%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,84%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,66%.Tra i(+8,50%),(+4,14%),(+3,99%) e(+3,97%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,69%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,28%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,89%.scende dell'1,37%.