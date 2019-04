Andamento positivo per il settore costruzioni a Milano (+1,13%), giornata euforica per Salini Impregilo

indice del settore costruzioni italiano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

Ftse MidCap

Salini Impregilo

small-cap

Astaldi

Trevi

(Teleborsa) - L'si è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dalIlha aperto a 31.099,4, e si è poi portato a quota 31.120, in aumento dell'1,13% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'archivia la seduta in territorio positivo a 441, dopo aver avviato la seduta a 438.Tra le azioni del, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 9,69%.Tra ledi Milano, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 3,60%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,5%.