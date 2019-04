Ecobonus, Corte dei Conti registra decreto. Incentivi da 1.500 a 6mila euro

(Teleborsa) -(con un'autonomia a batteria di circa 50 km oltre a quella a carburante fossile),. Ilche rende operativa la procedura di erogazione dell'incentivo è stato"Con questo provvedimento – spiegano il Mise e il Mit in una nota – si apre la fase che consentirà ai concessionari d'inserire sullal'ordine e la prenotazione dell'incentivo". Dalla prenotazione si avranno poi. Avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà quindi possibile effettuare la richiesta dell'ecobonus sulla piattaforma aggiornata all'indirizzo https://ecobonus.mise.gov.it.L'importo del contributo varia a seconda della presenza o meno della contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4.Nel dettaglio, il provvedimento prevedeper chi acquista undella stessa categoria omologata alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4 eHa, invece,Per usufruire degli incentivi il prezzo massimo d'acquisto della nuova auto non dovrà essere superiore a. Ovviamente si tratta solo di vetture elettriche o ibride plug-in (con un'autonomia a batteria di circa 50 km oltre a quella a carburante fossile).Gli incentivi riguardano anche moto, motorini e pulmini.