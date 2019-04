Effervescente l'indice delle società High Tech italiane (+1,66%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

FTSE MIB

Stmicroelectronics

Ftse SmallCap

Fullsix

Eems

Txt E-Solutions

(Teleborsa) - Slancio per ilche non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'Ilavvia a quota 58.227 con un miglioramento di 961,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 517, dopo un avvio a 518.Tra i titoli del, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,88% sui valori precedenti.Tra le azioni del, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,07% sui valori precedenti.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,82%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,77%.