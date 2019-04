L'Aquila, ancora fra le macerie a 10 anni dal terremoto

(Teleborsa) -che la scosse,. La tragedia del 6 Aprile 2009, che ridusse il capoluogo abruzzese ad un cumulo di macerie, portando via la vita a 309 persone e ferendone circa 80 mila, ancora echeggia nelle strade del suo centro storico, fra i palazzi in rovina ed impalcature mai smontate della ricostruzione.Una ricostruzione mai terminata e che ha visto solo, a dispetto di stanziamenti statali da nove cifre. In particolar modo il ripristino del patrimonio pubblico, che arranca ancor più di quello privato, ha visto finanziamenti per oltre 2 miliardi di euro, mentre per quelli privati lo Stato ha già elargito 5 miliardi e mezzo.La situazione ad oggi risulta stagnante e drammatica su diversi fronti, in primis per leall'interno delle casette di emergenza che erano state adibite "temporaneamente".Ma anche dal punto di vista commerciale a L'Aquila è dura. Ile dei mille negozi che ne formavano il tessuto economico,. Stesso problema per l'industria, già colpita come il resto del paese dalla crisi, ancor prima che dal terremoto.Il numero deglirisultaattestandosi ad un valore di circa 114 mila unità alla fine dell'anno scorso.di quello che è in grandedella zona, con 2 mila immobili di interesse storico ancora imprigionati tra ponteggi e tralicci.Ma il disagio più grande è l'allontanamento di quello che è lo scheletro di ogni comunità:in un territorio ampio e lontano dal centro che rende difficile anche l'aggregazione cittadina.