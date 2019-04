M5S, Garante della Privacy sanziona Rousseau. La replica: "Uso politico dell'Authority"

(Teleborsa) -- il sito internet dove si tengono le votazioni degli iscritti al M5S che già in passato ha scatenato critiche e polemiche- ancora al centro della. Tradotto: non garantisce né la segretezza né la sicurezza del voto degli iscritti ai 5Stelle, il cui risultato può essere manipolato - senza lasciare traccia - dagli amministratori del sistema,Lo ha stabilito l'esitosvolta dalL’istruttoria era stata aperta nell’agosto del 2017 e notificata nel gennaio 2018; da allora l’associazione ha adottato alcune modifiche per garantire maggiore libertà e segretezza di voto. Il garante però non le ha ritenute sufficienti ma ha aggiunto che- Per questo hal'Associazione presieduta daa pagaree, ovviamente a intervenire in fretta, predisponendo una serie di misure correttive per scongiurare la permanente vulnerabilità della piattaforma; consentire la verifica a posteriori delle attività compiute; rimuovere la condivisione delle credenziali di accesso, che rendono impossibile identificare e controllare i soggetti autorizzati a operare sulla piattaforma; progettare un sistema di e-voting in grado non solo di proteggere i dati personali da attacchi interni ed esterni, ma soprattutto diOvviamente, non si fa attendere lache arriva attraverso le parole di Enrica Sabatini, socia dell'associazione Rousseau:è stata potenziata recependo le osservazioni del Garante ed ha risposto alla domanda di maggiore innovazione e a quella di esserein grado diPoco dopo sulun affondo ancoratutt'altro che"Temiamo che ci sia un uso politico delIl Garante della privacy dovrebbe tutelare tutti,Si legge ancora: "Il Garante italiano della privacy èun politico italiano del Partito Democratico. È stato il primo Presidente del gruppo del Pd alla Camera nel 2007, ed è stato capogruppo del Pd, sempre alla Camera, fino al 2009. Dopo essere stato eletto dai suoi colleghi di partito come componente del Garante della Privacy nel 2012 si è dimesso da parlamentare ed è diventato Presidente del massimo organo- E ancora:Noi riteniamo di no e non ci sentiamo tutelati in alcuna maniera" aggiungono. "Il garante ha mai controllato gli altri partiti? Il suo partito per esempio, del quale è stato presidente e capogruppo è mai stato messo sotto la lente d’ingrandimento?