Mercato americano positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

energia

beni di consumo secondari

informatica

Boeing

Walt Disney

Exxon Mobil

Dowdupont

Merck & Co

Johnson & Johnson

IBM

Microsoft

Lululemon Athletica

Ross Stores

Baidu

Twenty-First Century Fox

Tesla Motors

Take Two Interactive Software

Workday

Check Point Software Technologies

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 26.384,63 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 2.879,39 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,06%); guadagni frazionali per lo(+0,26%).(+1,01%),(+0,86%) e(+0,71%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,44%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,92%),(+1,90%),(+1,41%) e(+1,14%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,66%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,15%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,62%.Tentenna, che cede lo 0,60%.(+3,12%),(+2,59%),(+2,49%) e(+1,87%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,25%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,31%.Sensibili perdite per, in calo del 4,09%.In apnea, che arretra del 2,79%.