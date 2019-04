Rimborsi ai risparmiatori truffati, non c'è l'intesa: scontro Di Maio-Tria

(Teleborsa) -suiaidalleNon bastano più di tre ore in Consiglio dei Ministri per trovareNonostante per tutta la giornata di ieri il Premier Giuseppeavesse provato a percorrere la strada dell'ottimismo assicurando che alla fine una soluzione sarebbe stata individuata, la lunga riunione a Palazzo Chigi si è conclusa con ila, che dovrà stimolare appunto l’economia, con la formula "salvo intese". Soddisfatto il Vicepremierche dice:che il Consiglio dei Ministri abbia approvato il decreto che avrà un impattoAl di là delle dichiarazioni di facciata, ilA bloccare l'esecutivo l'ennesimoAl termine del CdM fonti del Movimento avevano fatto sapere che “ha vinto la linea Di Maio sul risarcimento dei risparmiatori truffati“, spiegando appunto che nel decreto crescita non sono entrate le norme volute inizialmente da Tria e che avrebbero modificato gli accordi assunti con le associazioni di risparmiatori.ha tuonatoper firmare i decreti attuativi esige una norma primaria che modifichi la legge di Bilancio e preveda una sorta di tutela dei funzionari del Mef che potrebbero rischiare l'accusa di danno erariale da parte della Corte Conti, indicando Consap come ente erogatore dei risarcimenti.Di Maio non sembra voler arretrare."Non è possibile che si perda altro tempo" sugli indennizzi ai truffati dalle bancheha tuonato.- A mediare ci prova ancora una volta ilche lunedì 8 aprile incontrerà a Palazzo Chigi le associazioni dei risparmiatori per concordare la norma che dovrebbe essere varata in un nuovo Cdm martedì 9. Solo dopo si valuterà con precisione come procedere. "che ci consentirà di definire i passaggi tecnici conclusivi al fine di pervenire alla migliore soluzione utile a rimborsare tutti i risparmiatori coinvolti", ha spiegato Conte.- "La Lega vuole più concretezza. Ci aspettiamo risposte serie e reali per i risparmiatori ma basta bloccare il Paese con i no". Al termine del Cdm arriva la lamentela del Carroccio che spinge. "Devono partireriformare il codice degli appalti, fare la riforma della giustizia per avere tempi certi.