Turkish Airlines apre i voli nel nuovo hub all’Istanbul Airport

(Teleborsa) - Si concluderà alla mezzanotte di oggi, sabato 6 aprile, il maxi trasloco dallo scaloal nuovo grande, inaugurato lo scorso 29 ottobre dal presidente turco. L’imponente operazione di trasferimento, iniziata alle 3 del mattino di venerdì 5 aprile, ha imposto lo stop ai voli passeggeri dalle 2 notturne di sabato, quando è decollato dall’aeroporto Atatürk il volo diretto a Singapore di, alle 14 odierne, orario in cui è stato programmato il primo volo dall’Istanbul Airport con destinazione l’aeroporto Esenboga di Ankara, operato sempre dalla della compagnia di bandiera turca che elegge così il suo nuovo e ancora più imponente hub.Si tratta della più grande operazione di trasferimento nella storia dell’aviazione, della durata di 45 ore, che chiude ai voli civili dopo 66 anni lo scalo di Atatürk, arrivato a gestire 1.300 movimenti aerei giornalieri e contare 68 milioni di passeggeri nel 2018, diciassettesimo aeroporto al mondo. Il nuovo aeroporto, denominato semplicemente Istanbul Airport, per la cui realizzazione è stato stimato un costo di 8 miliardi di dollari, potrà arrivare a movimentare tra i 150 e i 200 milioni di passeggeri. Dal giorno della inaugurazione al 31 marzo l’Istanbul Airport ha registrato poco meno di mezzo milione di passeggeri. Un rodaggio in attesa di diventare da oggi il più grande hub internazionale, che si estende su un'area di 76,5 milioni di metri quadri, con un network di 350 destinazioni in tutto il mondo, in grado di movimentare 90 milioni di passeggeri l’anno, destinati a più raddoppiare a completamento delle opere di ampliamento che si concluderanno nel 2023.