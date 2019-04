Digital Bros termina contratto per videogioco OVERKILL's The Walking Dead

Digital Bros

(Teleborsa) -, attraverso la controllata, ha richiesto la risoluzione del contratto in essere conper lo sviluppo e la pubblicazione della versione console del videogiocoIn data 27 febbraio 2019, Skybound, detentore dei diritti sul titolo OVERKILL’s The Walking Dead, ha comunicato a Strabreeze la risoluzione del contratto di licenza per OVERKILL’s The Walking Dead e, conseguentemente, il videogioco in versione PC è stato ritirato dalla piattaforma Steam.Per effetto di ciò, 505 Games, controllata del Gruppo Digital Bros, ha comunicato a Starbreeze la risoluzione del contratto in essere per lo sviluppo e la pubblicazione della versione console del videogioco.Poco mosso il titolo a Piazza Affari: +0,46%.