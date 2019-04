Ernest Airlines festeggia il milionesimo passeggero

(Teleborsa) - La compagnia aereaha accolto venerdì scorso a Malpensa il suo milionesimo passeggero. La fortunata è una frequent flyer che spesso vola con Ernest Airlines per i suoi spostamenti lavorativi. Si è imbarcata aper rientrare a Kiev e all’imbarco ha scoperto di essere la milionesima passeggera di Ernest Airlines ed è stata premiata con due biglietti aerei.Dall’inizio delle operazioni nel 2017, Ernest Airlines è cresciuta fino ad arrivare nel 2019 a servire 25 rotte internazionali da 13 aeroporti italiani, trasportando solo nel 2018 oltre 600.000 passeggeri e prevendendo di raddoppiare questa cifra nell’anno in corso. In crescita costante anche la flotta di Ernest che attualmente è composta da 4 Airbus: 1 A319 dal nome Felix, 3 A320 chiamati Lucas, David e Fredrik, quest’ultimo è il più giovane A320CEO di questa famiglia operativo in Italia. Il prossimo mese è previsto l’ingresso in flotta del quinto aeromobile di Ernest, un ulteriore Airbus 320.