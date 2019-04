Giornata tonica per il comparto chimico italiano (+0,90%), scambi al rialzo per SOL

indice del settore chimico

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

media capitalizzazione

SOL

bassa capitalizzazione

Isagro

(Teleborsa) - L'si è mosso all'insegna degli acquisti a dispetto dell'intonazione debole mostrata dalIlha aperto a 18.363,2, in aumento di 165,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha scambiato sotto la parità a 1.075, dopo aver avviato la seduta 1.080.Tra i titoli adel comparto chimico, risultato positivo per, che lievita dell'1,61%.Tra i titoli adell'indice chimico, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,32% sui valori precedenti.