Il settore costruzioni a Milano mostra segnali di resistenza (+0,53%), giornata euforica per Astaldi

indice del settore costruzioni italiano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

mid-cap

Salini Impregilo

Ftse SmallCap

Astaldi

(Teleborsa) - L'mostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte condizionano ilIlha aperto a 31.151,6, in crescita dello 0,53% rispetto a ieri, mentre l'mostra una leggera flessione dello 0,57% a 439.Tra leitaliane, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,73%.Tra le azioni del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,40%.