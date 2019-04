Quota 100, arrivate oltre 113mila domande

(Teleborsa) - Nuovi dati aggiornati per. Sono infattifino al 5 aprile 2019, come comunicato dallo stesso istituto in una nota.Nel dettaglio sono le richieste dei dipendenti sono 40.453, 38.375 per la pubblica amministrazione: seguono i commercianti a 9.535, gli artigiani a 9.921, e i coltivatori diretti a 2.316. Altre 5.241 arrivano dalla gestione fondi speciali e 7.122 dal cumulo.Prevalgono le richieste da parte degli uomini (83.459), con le donne ferme a 30.036: oltre 50mila richieste (51.922) arrivano dalla fascia d'età 63-65 anni; seguono 38.515 fino a 63 anni e 23.058 per gli over 65.