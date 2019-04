Vodafone lancia la nuova campagna Happy Black

Vodafone

(Teleborsa) - Immaginiamo un Black Friday che dura tutto l'anno, con pazzi sconti su tanti articoli acquistati o anche su abbonamenti ed eventi. Un desiderio che diventa realtà per i clientigrazie allaLa nuova iniziativa prevede,, la possibilità per chi si registra di accedere a unacon i migliori partner di Vodafone e con Giga illimitati sulle mappe, da scegliere all'interno di un: dagli sconti esclusivi con partner come Alitalia, Mondadori Store, NOW TV e TIDAL, fino all'ingresso al cinema o alla cena offerta presso ristoranti selezionati.Happy Black, che ha un costo di 1,99 euro al mese, si affianca a, il programma gratuito di Vodafone che, lanciato nel 2017, conta ad oggi oltre 9 milioni di iscritti e grazie aogni venerdì offre un regalo esclusivo a oltre 1 milione e mezzo di clienti. E proprio il successo di Happy Friday ha ispirato questa nuova iniziativa di Vodafone.. Nello spot, i due nuovi endorser di Vodafone, grazie ai vantaggi offerti da Happy Black, si ritrovano proiettati in un mondo straordinario, a cui reagiscono con l’ironia che li contraddistingue.