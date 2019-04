L'indice delle aziende sanitarie in territorio positivo (+1,00%), si concentrano gli acquisti su Molmed

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

grande capitalizzazione

Amplifon

Diasorin

Recordati

Molmed

Pierrel

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dalIlha aperto a 169.843,2 in aumento di 1.694,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue con cautela a 759, dopo aver avviato la seduta a 757.Tra le azioni italiane adel comparto sanitario, scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,98%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,71%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,69%.Tra ledi Piazza Affari, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,46%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,85%.