Mercati asiatici in ordine sparso

(Teleborsa) - Segnali di debolezza si registrano anche oggi tra le principali borse asiatiche dopo l'avvio di settimana prudente la vigilia e la. Gli investitori restano in attesa di nuovi sviluppi sul fronte commerciale mentre sembrano proseguire senza intoppi leSul fronte Brexit , oggi il premier britannico Theresa May incontrerà prima il presidente francese Emmanuel Macron poi la cancelliera tedesca Angela Merkel , in vista del vertice straordinario dell'Ue di domani.L'indice Nikkei della borsa giapponese ha terminato gli scambi sulla parità a 21.760,90 punti mentre il più ampio paniere Topix ha concluso con un -0,13%.: Shanghai -0,18% e Shenzhen +0,34%.le rispettive sedute. Seul segna un +0,41%, Singapore +0,17%, Hong Kong +0,15% e Jakarta +0,78%. Bangkok +0,49% e Taiwan +0,28%. Debole Kuala Lampur -0,20%.Limature per Mumbay +0,05% e per Sidney -0,01%.