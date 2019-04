Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni di consumo per l'ufficio

informatica

utilities

beni industriali

Apple

Procter & Gamble

Home Depot

Dowdupont

Boeing

Nike

Symantec

Wynn Resorts

Baidu

CSX

Dollar Tree

Regeneron Pharmaceuticals

Henry Schein

Fiserv

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 26.341,02 punti, con uno scarto percentuale dello 0,32%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.895,77 punti. In frazionale progresso il(+0,28%); sulla parità lo(+0,16%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,49%),(+0,43%) e(+0,41%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,73%) e(-0,44%).Tra i(+1,56%),(+1,28%),(+0,75%) e(+0,65%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,42%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,77%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,39%),(+2,77%),(+1,78%) e(+1,59%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,35%.Calo deciso per, che segna un -1,88%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,75%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,70%.