Piaggio, Banca IMI è positiva. Titolo festeggia

società industriale

(Teleborsa) - Scambia in profit, che lievita dell'1,20% grazie all'indicazione positiva di Banca IMI che cita il boom di vendite in India.Per gli analisti il giudizio sul titolo è "buy" ed il target price è fissato a 2,6 euro rispetto ai 2,3 delle attuali quotazioni.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico di breve periodo dellamette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 2,381 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 2,327. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 2,435.