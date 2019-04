Rivoluzione Telepass, presentati i nuovi servizi per la mobilità

(Teleborsa) -

Nero, tre volte più sottile e dal formato "tascabile" per essere smart. Telepass sceglie la Design Week di Milano per presentare il nuovo dispositivo, rivoluzionato nelle dimensioni e nei colori. La società del gruppo Atlantia guidato da Giovanni Castellucci e leader mondiale nel settore delle infrastrutture autostradali, aeroportuali e dei servizi legati alla mobilità, è uscita dall'abitacolo dell'auto per offrire nuovi servizi e semplificare la vita di chi si muove, attraverso la logica del "click and go".



"Il design originale risaliva agli anni Novanta, le auto sono cambiate e anche noi dovevamo cambiare con loro. Abbiamo creato un design più accattivante e moderno, ma non è solo quello. La tecnologia che abbiamo messo nella nuova on board unity ci dà maggiore connettività e permette di sviluppare e migliorare i servizi", ci spiega Gabriele Benedetto, Ad di Telepass che ha presentato i nuovi servizi dell'azienda.



Più piccolo e maneggevole, l'on board unity è la rappresentazione fisica dell'evoluzione del gruppo, già leader in Europa nel settore del tele-pedaggio con i suoi 6,4 milioni di clienti e oltre 10,2 milioni di dispositivi in Italia. Il nuovo Telepass sarà distribuito da maggio per i nuovi clienti che chiederanno l'attivazione del contratto online, arrivando entro la fine dell'anno su tutti i canali di distribuzione, comprese le tabaccherie.



"Siamo arrivati a coprire il 67% del pagamento autostradale in Italia e stiamo registrando una crescita netta di 200mila unità l'anno", ci conferma Benedetto. "Dal 1990, anno in cui Telepass ha fatto il suo esordio con i Mondiali di calcio in Italia, abbiamo distribuito oltre 12 milioni di unità".



Tante le novità della nuova on board unity, a partire dalla mobilità integrata, con la possibilità di pagare, tramite l'app Telepass Pay, la sosta sulle strisce blu in oltre 80 città italiane, il rifornimento carburante in 1600 punti vendita convenzionati, prenotare e pagare il taxi, saldare il bollo dell’auto, accedere a 150 parcheggi.



C'è poi la possibilità di acquistare il traghetto per Messina con piste dedicate e senza passaggio in biglietteria e, da maggio, si aprirà anche il pagamento per l'isola d'Elba e l'acquisto per i biglietti del treno.



Tra le novità più interessanti, a Milano, grazie alla collaborazione con la startup Washout, c'è la possibilità di farsi lavare l'auto durante la sosta, oltre alla prenotazione del monopattino elettrico più vicino e il pagamento dell'Area C, servizio che ha già registrato 4 milioni gli accessi nell'ultimo anno. A ciò Telepass aggiunge la possibilità il miglior preventivo per la copertura assicurativa di un viaggio e l'acquisto di Skipass per le località sciistiche convenzionate.



I pagamenti avvengono, come sempre, tramite addebito diretto sul conto corrente, formula che è stata inaugurata in Italia proprio da Telepass nel 1990, riscuotendo la fiducia dei clienti nel corso degli anni anche grazie a una politica di costi bassi che si conferma come la più bassa in Europa.

Nuovi servizi ma non solo. La rete di Telepass è in continua espansione e, con il recente ingresso in Germania e nei Paesi Scandinavi, sono oggi 11 i Paesi europei coperti dal network per i veicoli leggeri, con l'attivazione, entro la fine del 2019, anche in Slovenia e Ungheria.



Con Telepass Pay, più che un acquisto singolo, si ha un'esperienza completa di mobilità: si può parcheggiare in stazione con l'auto o arrivare in taxi, prendere il biglietto, arrivare a destinazione, prendere un taxi o il car sharing, il tutto tramite l'app.



Dietro c'è la nuova mobilità, la possibilità di gestire l'auto, i taxi, fino alla prenotazione del monopattino elettrico con una sola piattaforma, per vivere un'esperienza unica in stile Telepass.