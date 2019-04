Si muove in territorio negativo il comparto dei servizi finanziari in Italia (-0,73%), giornata in discesa per Conafi

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

Exor

media capitalizzazione

Anima Holding

bassa capitalizzazione

Conafi

Equita Group

Lventure Group

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dalIlha chiuso a 88.320, in diminuzione di 653,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina gli scambi in tono negativo a 440, dopo aver avviato la seduta a 443.Tra ledi Piazza Affari dell'indice servizi finanziari, risultato negativo per, con una flessione dell'1,58%.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,77% sui valori precedenti.Tra i titoli adell'indice servizi finanziari, giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,97% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione dell'1,56% sui valori precedenti.Chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,29%.