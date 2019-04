Airbus, Enders lascia Presidenza e passa il testimone a Faury

Airbus

Peugeot

(Teleborsa) - Dopo 14 anni alla guida di Eads poi ribattezzata, il Maggiore tedescosecondo produttore di aerei civili al mondo per numero di consegne dopo Boeing, passandoIl cambio della guardia in casa Airbus è visto come ilchiamata a modernizzare il grande colosso europeo attivo nel campo dell'aeronautica e della difesa.che attendono l'attuale numero uno di Airbus, verranno affrontate anche la gestione del delicato passaggio della, loannunciato per il 2021,e lo spostamento verso leFaury, diplomato all'Ecole Polytechnique e a Sup'Aero a Tolosa, èper guidare Eurocopter, il ramo specializzato negli elicotteri, compito che ha svolto fino al 2018. Nel suo nutrito curriculum anche un'incursione nel comparto dell'auto come responsabile ricerca e sviluppo di