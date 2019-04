Brexit, UE cinque i settori chiave da tutelare nel caso di No Deal

(Teleborsa) - Sonoda tutelare nel caso di un mancato accordo tra la Gran Bretagna e la Commissione europea su Brexit, per non farsi trovare impreparati al probabile No Deal. Infatti la stessa Commissione ne ha già stilato delle linee guida da seguire.Ad emergere come prioritari sono stati gli argomenti riguardantiSulla base di questi è stato stilato una sorta di bilancio delle misure preparatorie in vista del Consiglio europeo di oggi, con l'obiettivo degli orientamenti forniti agli Stati di garantire la corretta attuazione delle misure di emergenza nazionali e dell'Ue di mantenere una strategia coordinata per tutta la fase di "mancato accordo".Al contempo, sempre nel caso di mancato accordo, dal lato suole questioni essenziali di come proteggere edi come onorare glie della necessità di, oltre che l'In caso di uscita senza accordo, il Regno Unito diventerà infatti immediatamente un paese terzo, perdendo la possibilità di poter usufruire di un regime transitorio. Tale scenario sarà disciplinato per le relazioni tra le parti dal diritto pubblico internazionale, che comprende le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio.