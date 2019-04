(Teleborsa) - L'economia britannica si conferma in espansione nel 4° trimestre del 2018.Secondo i dati definitivi diffusi dall', il PIL è stato confermato in crescita a +0,2% oltre come previsto nella stima precedente diffusa lo scorso marzo. Il dato è in linea con le attese degli analisti. Tuttavia nel trimestre precedente era cresciuto dello 0,5%., il PIL è risultato in aumento del 2% dal +1,5% rilevato in precedenza ed oltre il +1,7% del consensus.