In calo la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni industriali

energia

beni di consumo secondari

Walt Disney

Caterpillar

Boeing

3M

Home Depot

Cerner

Monster Beverage

Workday

Facebook

Advanced Micro Devices

Wynn Resorts

Western Digital

Micron Technology

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-0,72%) e si attesta su 26.150,58 punti in chiusura; sulla stessa linea, cede alle vendite lo, che chiude a 2.878,2 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,41%, come l'S&P 100 (-0,5%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,40%),(-1,29%) e(-0,90%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+1,68%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,47%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,46%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,41%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,32%.Altra i, si posizionano(+10,30%),(+3,05%),(+1,97%) e(+1,53%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,52%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,86%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,87%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,75%.