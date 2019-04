Piaggio Aero, convocato tavolo di crisi al Mise

(Teleborsa) - Il. Lo rende noto una nota del Mise che specifica che la convocazione arriva "per discutere la situazione occupazionale e produttiva dell'azienda". Dopo lo sciopero e il presidio davanti alla Prefettura di Genova per l', la palla passa alla politica nazionale che dovrà chiarire come intende aiutare l'azienda aerospace, a partire dalle commesse ministeriali ancora sospese.In mattinata è arrivata, anche se senza altre specifiche sui tempi e i modi., drone che l'Aeronautica ritiene non adeguato, la ministra ha ribadito che "la progettualità inizialmente presentata, ancorché valida nella sua sostanza ha visto venir meno alcune fondamentali condizioni abilitanti" che hanno resoa ricercare ulteriori sinergie che permettano il proseguimento del programma nell'interesse nazionale"."Lavoreremo nei prossimi giorni assieme allo stesso Ministero e alle Forze Armate interessate affinché un tale impegno si concretizzi in tempi brevi", ha commentato il commissario straordinario di Piaggio AerosopaceSoddisfazione per la convocazione al Mise è stata espressa da. "Noi abbiamo un'idea chiara di quale debba essere la strada da percorrere, ma vogliamo capire cosa intenda fare la politica per salvaguardare un'azienda strategica come Piaggio", ha dichiarato ricordando che senza un piano di rilancio industriale la Cigs serve solo ad "allungare l'agonia".