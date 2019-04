Siti B&T vince una commessa in Pakistan, titolo corre in Borsa

SITI B&T

(Teleborsa) -Group, fornitore di tecnologia e di impianti completi al servizio dell'industria ceramica mondiale delle piastrelle e dei sanitari,alla societàprincipale gruppo ceramico fondato nel 1982.Master Tiles, concludendo l'operazione, ha deciso diproduttiva nello stabilimento di, nel Punjab, passando da 15 a oltre 40 milioni di metri quadrati/anno, grazie a questo importanteMaster Tiles diventerà, con l'utilizzo delle tecnologie innovative e sostenibili di SITI B&T, tra i principali player asiatici del settore per volumi prodotti e rafforzerà la sua leadership qualitativa al fine di perseguire anche una maggiore competitività sui mercati internazionali. La commessa è stata finanziata da un pool di banche locali e internazionali."L'impianto è costituto interamente dalle tecnologie high-tech di ultima generazione fornite dal nostro Gruppo, che si propone come "Full Provider"ed in ogni fase del processo produttivo garantisce una soluzione altamente specializzata, che coniuga efficienza produttiva ed Energy Saving conferendo al prodotto finito caratteristiche tecniche ed estetiche di prim’ordine", commenta il raggiungimento dell'accordo, CEO di SITI B&T Group.Frattanto, SITI B&T fa piuttosto bene oggi in Borsa, dove guadagna il 2,55% dopo l'annuncio di questa commessa.