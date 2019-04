Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -per la borsa americana, che viene sfiorata solo di striscio dagli influssi positivi ottenuti dal dato macroeconomico sull'inflazione statunitense di marzo eprogrammata per questa sera, ore 20:30 italiane.A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 26.190,34 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 2.882,64 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il(+0,17%), come l'S&P 100 (0,1%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settoreIn cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,14%),(+0,91%),(+0,87%) e(+0,63%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,55%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,72%),(+1,45%),(+1,21%) e(+1,08%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,44%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,30%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,28%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,12%.