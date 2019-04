Triboo sale al 100% di Triboo Direct. Titolo in rialzo

Triboo

(Teleborsa) - Scambia in profit, che lievita dell'1,09%.Il Gruppo attivo nel settore dell’E-Commerce e dell’Advertising digitale ha acquisito il rimanente 32% del capitale sociale di Triboo Direct, già controllata al 68%, arrivando così a detenerne la totalità delle quote., di cui euro 694 migliaia corrisposti con il trasferimento di n. 377.160 azioni di Triboo S.p.A. e la restante parte in denaro con pagamenti dilazionati.I soci di Triboo Direct, Simone Sicuro, Andrea De Marni e Luca Aprile, rimarranno all’interno del Gruppo Triboo, essendo loro assegnate responsabilità maggiori rispetto al passato nell’ambito del coordinamento commerciale e marketing di Gruppo e delle attività di performance media marketing.È previsto un meccanismo di lock-up: il 50% delle azioni detenute in Triboo SpA non potrà essere venduto prima dell’approvazione del Bilancio di Triboo Direct al 31.12.2020, mentre il restante 50% non potrà essere ceduto prima dell’approvazione del Bilancio di Triboo Direct al 31.12.2021.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,63%, rispetto a +0,83% dell').Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,86 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 1,845. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,875.