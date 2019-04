Granarolo, acquisita la maggioranza di Venchiaredo

(Teleborsa) - Nuovache conquista la maggioranza della friulana, uno dei più importanti produttori in Italia di stracchino. Nel dettaglio l'operazione ha visto protagonisti Granarolo e, chedel marchio. Dal canto suodal 24% del capitale - detenuto da settembre 2017 -Venchiaredo, con sede a Ramuscello di Sesto al Reghena (Pordenone) è un'azienda lattiero-casearia specializzata nella produzione di stracchino, con 80 dipendenti e un fatturato registrato a fine 2018 di 26,9 milioni, in crescita del 18% rispetto al 2017. Trasforma 36 milioni di litri di latte all'anno, tra latte standard (60%), biologico (30%) e alta qualità (10%) e nel 2018 ha lavorato 6.800 tonnellate di prodotto (+21,4%).sia per il Gruppo bolognese sia per il produttore di latticini, permettendo al primo di dare seguito al piano industriale 2019/2021 che prevede un maggior efficientemente produttivo e una maggiore specializzazione negli stabilimenti."Proseguiamo nel percorso tracciato lo scorso anno. Siamo inoltre felici di poter aggregare alla filiera Granlatte i 49 soci della Cooperativa Venchiaredo che conferiscono 250mila tonnellate all'anno di latte", ha dichiarato, presidente di Granarolo.