Il comparto chimico italiano si è mosso in lieve rialzo (+0,65%), sOL mostra qualche piccolo spunto positivo

indice del settore chimico

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

media capitalizzazione

SOL

Aquafil

(Teleborsa) - Buona tenuta per l'che evidenzia un andamento poco superiore alIlha aperto a 18.346,2, in rialzo dello 0,65% rispetto alla vigilia, in raffronto all'che consolida su 1.070.Tra i titoli adel comparto chimico, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,71%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,62%.