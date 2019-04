OCSE, la classe media arranca: stritolata tra reddito in calo e lavoro incerto

(Teleborsa) -Sì, perchè sembra proprio che la – cara, vecchia e soprattutto fondamentale sotto il punto di vista economico –negli anni si sia sempre più assottigliata, stritolata trase non proprio in declino da una parte, edall'altra.Lo dice la fotografia, sicuramente poco incoraggiante, scattata dall’Ocse nel Rapporto reso noto nella giornata di ieri intitolato "Under Pressure: the Squeezed Middle Class", all’interno del quale l’istituto di Parigi ha lanciato l’allarme, evidenziando un aspetto non meno preoccupante: mentre laquelle piùmettono il turbo eNegli ultimi 30 anni – sottolinea ancora l’Ocse – nei Paesi avanzati i redditi mediani sono saliti. La crescita dei redditi reali mediani tra il 2008 e il 2016 è stata solo dello 0,3%, contro l’1% tra il 1985 e il 1995 e l’1,6% nel decennio al 2005.– Guardando quel che è successo in casa nostra, inItalia è andata persino peggio: tra il 2008 e il 2015 il reddito mediano è calato dello 0,6%, dopo essere aumentato solo dello 0,7% nei precedenti 10 anni e dello 0,5% tra il 1985 e il 1995.per la classe media che però non è necessariamente un processo irreversibile. Ovviamente bisogna intervenire e anche in fretta ricorrendo a delle- Anzitutto – consiglia l’Istituto di Parigi–per tendere una mano alla classe media, senza dimenticare di tutelare la sostenibilità delle“Il principale strumento per promuovere l’equità è il sistema di tassazione e di benefici sociali” evidenzia il rapporto. Nei Paesi industrializzati la classe media contribuisce a due terzi delle entrate dirette da tassazione e riceve il 60% della spesa pubblica in benefici sociali cash (senza contare quindi i servizi pubblici, come scuola e sanità).Il 58% delle famiglie ritiene d’altro canto di non ricevere abbastanza in rapporto alle tasse e ai contributi sociali che paga. La classe media, prosegue l’Ocse, è più colpita dalla progressività della tassazione di altri gruppi: