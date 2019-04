Prevalgono le vendite per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia (-1,01%), giornata da dimenticare per Prysmian

comparto beni industriali a Milano

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

FTSE MIB

Prysmian

mid-cap

Aeroporto di Bologna

small-cap

Fiera Milano

Beghelli

Carraro

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha avviato la seduta a 34.608, in discesa di 348,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 840, dopo aver avviato la seduta a 840.Tra i titoli del, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,65% sui valori precedenti.Tra leitaliane, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 3,29%.Tra ledi Milano, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 3,12% sui valori precedenti.Crolla, con una flessione del 2,64%.Calo deciso per, che segna un -1,72%.