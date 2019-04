Prysmian in caduta libera per riesame bilancio 2018

Prysmian

gruppo specializzato nella produzione di cavi

FTSE MIB

Prysmian

(Teleborsa) - Giornata da dimenticare a Piazza Affari per il titolo, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,19% dopo la decisione di riesaminare il bilancio . Il CdA ha deliberato di revocare la convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti prevista per il 17 aprile 2019, sottolineando che gli impatti del problema al collegamento sottomarino WesternLink possono stimarsi tra €60 e €80 milioni a livello di Ebitda Rettificato 2018.L'andamento delnella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 14,61 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 15,38. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 14,27.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)