Wall Street alle prese con la earning season

(Teleborsa) - Prosegue senza grandi scossoni la borsa di Wall Street alla vigilia della, che parte domani conTra gli indici statunitensi, ilsi ferma a 26.123,58 punti, mentre, al contrario, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.888,21 punti. Guadagni frazionali per il(+0,57%); sui livelli della vigilia lo(-0,05%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,73%) e(+0,50%). Il settore, con il suo -1,17%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,01%),(+0,90%),(+0,84%) e(+0,80%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,66%.Calo deciso per, che segna un -1,35%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,12%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,61%.Tra i(+4,65%),(+2,41%),(+1,80%) e(+1,50%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,08%.In apnea, che arretra del 3,07%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,06%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,75%.